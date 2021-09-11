Сегодня в Казани стартуют традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня в Казани пройдут первые в этом сезоне традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. Купить фермерскую продукцию можно на 15 площадках с 6.00 до 12.00.

В Авиастроительном районе Казани ярмарки пройдут в трех точках: ул. Дементьева, 7; ул. Беломорская, 69 и ул. Ленинградская, 27. В Ново-Савиновском районе сельскохозяйственную продукцию можно купить по двум адресам: проспект Ямашева, 71а и ул. Академика Лаврентьева, 10.

В Вахитовском районе Казани ярмарки пройдут по ул. Татарстан, 53 и по ул. Чехова, 2, а в Приволжском районе — по ул. Рихарда Зорге, 66 и ул. Юлиуса Фучика, 72. В Советском районе сегодня будут работать две точки — по ул. Аграрной, 2 и по ул. Липатова, 7.

Фото: Илья Репин (архив)

В Московском районе сельскохозяйственную продукцию можно купить на ярмарке по улице Шамиля Усманова, 1. В Кировском районе казанцы могут посетить три торговые точки: ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12 и ул. Батыршина, 20.

В августе кабмин Татарстана одобрил предложение Минсельхоза РТ о проведении ярмарок в целях сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельхозпродукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.

Татьяна Демина