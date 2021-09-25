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Еще 60 заболевших коронавирусом выявлено в Татарстане

11:56, 25.09.2021
Еще 60 заболевших коронавирусом выявлено в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выявлено 60 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 26 758 случаев заболевания.

По данным оперштаба, в республике выздоровели 23 098 человек, из них 39 — за минувшие сутки.

Пандемия унесла жизни 728 татарстанцев.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
ОбществоМедицина Татарстан

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