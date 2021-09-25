Жириновский предложил ввести в России ссылку в виде наказания

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России ссылку в виде наказания. Однако президент страны Владимир Путин идею не оценил.

Глава государства ответил Жириновскому, что ссылки — это слишком жестокая мера наказания. Кроме того, как считает Путин, она не будет работать. Президент подчеркнул, что обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылок — это не наш метод.

Предложение возродить ссылки в России поступает от Жириновского не первый раз. В 2019 году он уже выступал с такой идеей. «Это и не лишение свободы в полном смысле, и в то же время серьезное ограничение, потому что человек вынужден уехать из города, оторваться от привычной жизни», — объяснял политик.



Татьяна Демина