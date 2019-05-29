Жириновский предложил возродить ссылки в России

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил пересмотреть систему исполнения наказаний в России и вернуть ссылки.



Жириновский отметил, что сейчас в России всего 0,2% оправдательных приговоров, тогда как в других странах этот показатель достигает 20%. Политик считает, что в колонии следует отправлять лишь убийц, насильников, наркоторговцев, крупных мошенников и воров, а остальным назначать наказания, не связанные с лишением свободы.



«Например, мы предлагаем вернуть такой вид наказания, как ссылка. Это и не лишение свободы в полном смысле, и в то же время серьезное ограничение, потому что человек вынужден уехать из города, оторваться от привычной жизни», — написал лидер ЛДПР в своем telegram-канале.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР предложит понизить возраст уголовной ответственности в России с 14 до 12 лет.

