Путин поручил до 2026 года снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил до 2026 года снизить риски столкновения с бедностью для семей с детьми. Власти страны донастроят систему мер их поддержки, сообщил он сегодня на съезде партии «Единая Россия».

Путин заявил, что крепкая благополучная семья с детьми — это будущее России.

Глава государства также анонсировал запуск постоянной программы поддержки молодежной занятости. По его словам, это произойдет в ближайшее время.

В начале июня Путин призвал региональные и местные власти расширять программы поддержки семей. Он напомнил, что перед правительством РФ поставлена задача «сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной и эффективной, последовательной».

В конце апреля закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин подписал президент России Владимир Путин. Получать больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка можно будет с 1 сентября. Ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе назначат с 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.



Татьяна Демина