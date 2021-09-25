В Татарстане за неделю снизились цены на продукты «борщевого набора»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю с 13 по 20 сентября снизилась стоимость большей части продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. Подешевели лук, морковь и капуста, но подорожал картофель.

Средние потребительские цены на 20 сентября на репчатый лук составили 31,26 руб./кг; на морковь — 35,98 руб./кг; на свежую белокочанную капусту — 36,36 руб./кг. Цена на картофель выросла до 32,43 руб./кг (+0,71%).

Фото: realnoevremya.ru

За неделю в республике стали дешевле яблоки, черный байховый чай, баранина и мороженая неразделанная рыба. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата об изменении цен на основные продовольственные товары.

Наибольший рост цен с 13 по 20 сентября зафиксирован на мясо кур (кроме куриных окорочков) — на 1,52%, до 154,47 руб./кг, и на куриные яйца — упаковка из 10 штук подорожала на 1,44%, до 54,23 рублей.



Проблема роста стоимости «борщевого набора» особо сильно была заметна в августе. Властям приходилось принимать меры. В частности, в Казани запустили спецярмарки по субботам. Сейчас к работе приступили традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Татьяна Демина