В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 4 360 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки от СOVID-19 провакцинировались 4 360 человек. Всего по состоянию на 25 сентября в республике от коронавируса привились 1 076 156 граждан.

Завершили курс вакцинации, то есть получили обе прививки от коронавируса, уже 943 161 татарстанцев. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Как сообщил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов, в республике в наличии остаются больше 500 тысяч вакцин от коронавируса. «Настоящего перелома по ковиду добиться пока не удается. Это будет возможно при повышении темпов вакцинации. Сегодня показатели вакцинации по предприятиям машиностроения — 68%, по предприятиям ОПК — 51%», — рассказал он.



Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина