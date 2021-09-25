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В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 4 360 человек

14:08, 25.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 4 360 человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки от СOVID-19 провакцинировались 4 360 человек. Всего по состоянию на 25 сентября в республике от коронавируса привились 1 076 156 граждан.

Завершили курс вакцинации, то есть получили обе прививки от коронавируса, уже 943 161 татарстанцев. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Как сообщил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов, в республике в наличии остаются больше 500 тысяч вакцин от коронавируса. «Настоящего перелома по ковиду добиться пока не удается. Это будет возможно при повышении темпов вакцинации. Сегодня показатели вакцинации по предприятиям машиностроения — 68%, по предприятиям ОПК — 51%», — рассказал он.

Фото: Максим Платонов (архив)

Самые актуальные новости о коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 25 сентября читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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