Новости общества

13:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Международную федерацию хоккея возглавил Люк Тардиф

12:51, 25.09.2021
Международную федерацию хоккея возглавил Люк Тардиф
Фото: fr.wikipedia.org

Глава Французской хоккейной федерации Люк Тардиф возглавил Международную федерацию хоккея (IIHF). Выборы нового президента IIHF состоялись в Санкт-Петербурге.

Ранее пост занимал швейцарец Рене Фазель, эту должность он занимал с 1994 года.

Кандидатам на должность президента IIHF необходимо было набрать больше 50% голосов всех делегатов. Для выявления победителя потребовалось провести 4 тура голосования. В последнем туре Люк Тардиф набрал 67 голосов (63,21%).

Рене Фензель ранее заявлял, что однажды чемпионат мира по хоккею может пройти в Казани.

Ольга Шагиева
ОбществоСпорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также