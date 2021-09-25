Международную федерацию хоккея возглавил Люк Тардиф
Глава Французской хоккейной федерации Люк Тардиф возглавил Международную федерацию хоккея (IIHF). Выборы нового президента IIHF состоялись в Санкт-Петербурге.
Ранее пост занимал швейцарец Рене Фазель, эту должность он занимал с 1994 года.
Кандидатам на должность президента IIHF необходимо было набрать больше 50% голосов всех делегатов. Для выявления победителя потребовалось провести 4 тура голосования. В последнем туре Люк Тардиф набрал 67 голосов (63,21%).
Рене Фензель ранее заявлял, что однажды чемпионат мира по хоккею может пройти в Казани.
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