Фазель заявил, что однажды чемпионат мира по хоккею может пройти в Казани
Однажды чемпионат мира по хоккею может пройти в Казани. Такое мнение выразил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
— Уверен, что однажды взрослый чемпионат мира пройдет в Казани. Здесь отличная инфраструктура, здесь любят хоккей, здесь есть «Ак Барс», — приводит «РИА Новости» его слова.
Столица Татарстана может претендовать на право проведения этого турнира в 2029—2031 годах.
Сегодня в Казани стартовал форум «Россия — спортивная держава».
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сегодня заявил журналистам, что проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым по вопросу возможной заявки Казани на проведение Олимпийских игр. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что столица республики готова начать подготовку к проведению ОИ-2036, как только российские власти примут решение выдвинуть город.
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