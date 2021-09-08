Фазель заявил, что однажды чемпионат мира по хоккею может пройти в Казани

Однажды чемпионат мира по хоккею может пройти в Казани. Такое мнение выразил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

— Уверен, что однажды взрослый чемпионат мира пройдет в Казани. Здесь отличная инфраструктура, здесь любят хоккей, здесь есть «Ак Барс», — приводит «РИА Новости» его слова.

Столица Татарстана может претендовать на право проведения этого турнира в 2029—2031 годах.

Фото: pixabay.com

Сегодня в Казани стартовал форум «Россия — спортивная держава».

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сегодня заявил журналистам, что проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым по вопросу возможной заявки Казани на проведение Олимпийских игр. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что столица республики готова начать подготовку к проведению ОИ-2036, как только российские власти примут решение выдвинуть город.



Татьяна Леухина