Вирусолог оценил риск прихода новых штаммов коронавируса в Россию

Фото: Максим Платонов

Риск того, что в Россию придет новая волна коронавируса, вызванная новыми штаммами, сохраняется. Правда, Москва и Санкт-Петербург под меньшим ударом, чем регионы — дело в том, что там уже были крупные вспышки заболеваемости и успел сформироваться коллективный иммунитет. Такие мысли высказал в интервью радио Sputnik Максим Скулачев, молекулярный биолог и вирусолог.

Между тем некоторые европейские страны уже официально говорят о четвертой волне. Растет заболеваемость и кое-где в России: только за два последних дня перевели на дистанционное обучение школы в Саратове и Якутске. Однако Скулачев говорит, что пока нельзя говорить о том, настоящая ли это волна: просто дети пошли в школы, студенты — в вузы, и рост количества случаев ковида можно связать с этим. Осень тоже сказывается на обстановке: на улице холодно, люди не идут на свежий воздух и не проветривают помещения. Но, как он говорит, предпосылки к приходу очередной волны коронавируса с новыми штаммами в России сохраняются, причем столицы это не затронет:

— Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было.

Там, где еще не было серьезной эпидемии, по мнению ученого, и поднимется четвертая волна.

А в Роспотребнадзоре считают, что новый подъем заболеваемости может произойти из-за невакцинированных граждан. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Людмила Губаева