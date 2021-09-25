Эксперты: женатые люди водят автомобиль аккуратнее, чем не состоящие в браке

Семейное положение страховые эксперты учитывают, когда рассчитывают стоимость автокаско, потому что люди, состоящие в браке, по статистике, водят автомобиль аккуратнее, чем «вольные птицы». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на специалистов одной из крупных российских страховых компаний.

Разумеется, наличие штампа о браке в паспорте — не главный фактор, который влияет на аварийность водителя. Опыт вождения сказывается на этом показателе больше. Но все же семейное положение входит в число основных факторов расчета тарифа, наряду с опытом и возрастом.

Самые неосторожные водители — молодежь со стажем вождения до 4 лет на мощных, но не очень дорогих машинах. Поэтому для этой категории автомобилистов полис каско может быть вдвое дороже, чем для остальных. Но если у водителя есть семья, он с большой вероятностью водит аккуратно, а значит, его скидка на полис может составить значительный процент. Частота убытков у холостых мужчин на 1,3 процентных пункта выше, чем у женатых, а у свободных женщин — на 0,7 процентных пунктов выше, чем у замужних.

Кстати, статистика этой же страховой компании говорит о том, что средний убыток по каско у женщин составляет на 9% меньше, чем у мужчин. Зато частота убытков выше — 12% (а у мужчин 11%).

В июле страховщики предупреждали автовладельцев, что «плавать» на машине (запускать двигатель под водой) — не самая конструктивная идея.

Людмила Губаева