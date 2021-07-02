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Страховщики предупредили автомобилистов, что не стоит «плавать» на машинах

01:31, 02.07.2021
Страховщики предупредили автомобилистов, что не стоит «плавать» на машинах
Фото: Максим Платонов (архив)

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предупредил автомобилистов, что не стоит ездить по затопленным участкам дорог, а также пытаться запустить двигатель машины, когда он находится в воде.

Риск гидроудара двигателя внутреннего сгорания, возникший при этих действиях, не входит в число стандартных по полису автокаско, из-за чего страховая компания может отказать в возмещении. ВСС объяснила, что данный случай можно расценить как преодоление водных преград, что нарушает требования по эксплуатации автомобиля.

Страховщики рекомендуют водителям объезжать затопленные участки, а если это невозможно, прекратить движение. В случае попадания машины в воду следует немедленно выехать из нее, проверить наличие воды в масленом картере двигателя и при необходимости обратиться к специалистам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в Казани после дождей дороги нередко оказываются подтопленными, из-за чего машины буквально плавают. Так, в июне после ливня уровень воды на некоторых участках был таким высоким, что закрывал автомобили почти наполовину, в итоге машины глохли прямо на дороге. Жертвами воды стали не только автомашины и кроссовки казанцев, но и несколько автобусов, магазинов и подъездов в жилых домах. Похожая ситуация произошла в Казани и накануне вечером.

Татьяна Демина
Справка

Гидроудар двигателя — это резкое попадание большого количества воды в емкости цилиндров двигателя, что приводит к ударному возрастанию давления в камере сгорания двигателя. Из-за этого разрушаются механически подвижные детали двигателя, и он перестает работать.

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