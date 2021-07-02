Страховщики предупредили автомобилистов, что не стоит «плавать» на машинах
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предупредил автомобилистов, что не стоит ездить по затопленным участкам дорог, а также пытаться запустить двигатель машины, когда он находится в воде.
Риск гидроудара двигателя внутреннего сгорания, возникший при этих действиях, не входит в число стандартных по полису автокаско, из-за чего страховая компания может отказать в возмещении. ВСС объяснила, что данный случай можно расценить как преодоление водных преград, что нарушает требования по эксплуатации автомобиля.
Страховщики рекомендуют водителям объезжать затопленные участки, а если это невозможно, прекратить движение. В случае попадания машины в воду следует немедленно выехать из нее, проверить наличие воды в масленом картере двигателя и при необходимости обратиться к специалистам.
Отметим, что в Казани после дождей дороги нередко оказываются подтопленными, из-за чего машины буквально плавают. Так, в июне после ливня уровень воды на некоторых участках был таким высоким, что закрывал автомобили почти наполовину, в итоге машины глохли прямо на дороге. Жертвами воды стали не только автомашины и кроссовки казанцев, но и несколько автобусов, магазинов и подъездов в жилых домах. Похожая ситуация произошла в Казани и накануне вечером.
Справка
Гидроудар двигателя — это резкое попадание большого количества воды в емкости цилиндров двигателя, что приводит к ударному возрастанию давления в камере сгорания двигателя. Из-за этого разрушаются механически подвижные детали двигателя, и он перестает работать.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым