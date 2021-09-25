Российские вузы смогут проводить итоговую аттестацию дистанционно с использованием биометрии

Российские вузы смогут проводить итоговую аттестацию в 2021/2022 учебном году дистанционно. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

В дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) разрешается проводить не только промежуточную аттестацию, но и итоговую. Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

ЕБС обеспечит обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам нужно зарегистрироваться в системе, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.



Такой формат должен расширить возможности проведения аттестации для студентов, в том числе для обучающихся в отдаленных населенных пунктах. Так у студентов появится возможность не приезжать в вуз для того, чтобы сдать экзамен. О возможном введение биометрии при сдаче экзаменов сообщалось в марте.

Татьяна Леухина