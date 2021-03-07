В России студенты смогут сдавать экзамены дистанционно с помощью биометрии

Правительство РФ хочет наладить возможность вузов проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) уже в следующем году. Формат станет доступным для бакалавров, специалистов и магистрантов. Такое постановеление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Постановление дает право руководству вузов принимать решение о введении в учебных заведениях этой системы. К тому же, для этого потребуется и согласие от самого студента.

С помощью ЕБС биометрические персональные данные студентов обрабатываются, собираются и сохраняются, затем после проверки передаются в вуз. Идентификация проходит просто — для этого студенту сначала нужно зарегистрироваться в системе.

Перед началом экзамена студент должен пройти процедуру прокторинга — то есть произнести перед камерой случайную последовательность чисел. Система оценит пользователя, запомнит его поведение и идентифицирует. При подтверждении личности студент будет допущен на экзамен.

Формат призван расширить возможности проведения аттестации для студентов, в том числе для обучающихся в отдаленных населенных пунктах. Так у студентов появится возможность не приезжать в вуз для того, чтобы сдать экзамен.

Фото: pixabay.com

Напомним, правительство РФ упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий и ужесточило требования к финансовым организациям, которые могут предоставлять займы по ипотеке.

Маргарита Головатенко