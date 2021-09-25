Врачи РКБ Татарстана спасли маму и малыша, которые едва не погибли после домашних родов

Врачи РКБ Татарстана спасли молодую женщину и ее новорожденного сына после домашних родов. Во время них у женщины произошла большая кровопотеря, а мальчик после рождения не дышал.

Инцидент произошел в начале сентября. Маму и ее малыша доставили в перинатальный центр в тяжелейшем состоянии. За 2 часа до этого 24-летняя женщина родила самостоятельно мальчика весом 4 кг.

Когда ребенка передали неонатологам и детским реаниматологам, он уже не дышал, сердцебиение было единичным, температура не измерялась. У врачей оставались секунды на спасение его жизни. Медики около часа пытались стабилизировать состояние малыша. Температура его тела достигла 30 градусов. Ребенка подключили к мониторам, искусственной вентиляции легких, термокостюму. Его начали очень медленно согревать. За следующие 18 часов температура маленькими шажками нормализовалась и достигла 36,6. Но общее состояние мальчика оставалось тяжелым.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Маму, которая потеряла 2,5 литра крови, сразу отправили в реанимацию. Большая кровопотеря и нестерильные условия привели к тяжелому состоянию. Почти 2 недели родители новорожденного приходили в реанимацию к нему. 17 сентября мальчик наконец-то задышал сам. Терапия различными препаратами все еще продолжается. Какие будут последствия для детского организма и будут ли вообще, врачи не знают. Они проявятся позже в процессе развития.

«Условия, в которые попал малыш сразу после рождения, иначе, как жизнеугрожающими не назовешь», — говорится в Instagram-аккаунте больницы.

Медики напомнили будущим мама, что домашние роды очень опасны для женщин, а тем более для малышей.

Ранее врачи ДРКБ Татарстана спасли новорожденного ребенка с гигантской тератомой. Опухоль весила 1,1 кг.



Татьяна Леухина