Врачи ДРКБ Татарстана удалили новорожденному малышу опухоль весом 1,1 кг

Врачи ДРКБ Татарстана спасли новорожденного ребенка с гигантской тератомой. Опухоль весила 1,1 кг. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте больницы.

Врач следили за малышом ещё до его рождения. Ребёнок уже перенёс одно оперативное лечение, которое выполнялось внутриутробно в Екатеринбурге. Там проводилась облитерация сосудов, питающих опухоль, но она продолжала расти.

Во время проведения операции по удалении тератомы, хирурги первым делом вышли на сосуды и прекратили приток крови к опухоли, затем полностью удалили ее. Операция осложнялась периодическими кровотечениями из-за того, что питающие ее сосуды были очень крупными. После врачи провели пластику ягодичных областей.

Масса опухоли превысила один килограмм, притом что масса ребенка после ее удаления составила два с половиной килограмма. То есть опухоль весила практически половину ребенка.

В конце августа врачи ДРКБ Татарстана извлекли из головы маленького ребенка гвоздь.

