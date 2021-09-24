Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» с трудом признают на Западе

Основные трудности в признании российской вакцины «Спутник V» на Западе связаны с борьбой за «большие средства» на рынке. Такое мнение выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

По его словам, оборот препарата сейчас превосходит или равен обороту всех других вакцин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые сейчас применяются, — передает «РИА Новости» его слова.

Одобрение «Спутника V» открыло бы для экспортера — РФПИ — доступ к международным валютным фондам, из которых финансируется вакцинация в странах, которые не разработали свои препараты или не имеют средств для их закупки.

На прошлой неделе ВОЗ приостановила вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» до новой инспекции завода производителя. На одной из фабрик нашли несоответствия стандартам. Производители препаратов должны подтвердить, что в месте производства вакцин согласны со стандартами практик производства.



Татьяна Леухина