В Казани завершили прием заявок конкурса на лучшую концепцию нового здания театра Камала

Фото: Максим Платонов (архив)

22 сентября завершился прием заявок на участие в Открытом международном конкурсе на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала, сообщили в пресс-службе театра.



Участие в конкурсе принимали 537 архитекторов. Конкурсанты предоставляли портфолио из минимум пяти своих проектов и эссе, в которых описывали подходы к разработке нового здания театра. Одно из важных условий конкурса — учесть уникальный имидж, национальную значимость, преемственность традиций и потенциал местоположения на берегу озера Кабан.

В конкурсе принимали участие архитектурные бюро из таких городов, как Алма-Ата, Барселона, Больцано, Брюссель, Вена, Гаага, Ившем, Лондон, Мумбаи, Нант, Нью-Йорк, Париж, Рим, Токио, Флоренция, Чикаго, Шанхай, Штутгарт. Принимали участие и российские компании — из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Нижнекамска, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Сочи, Уфы.

Семь финалистов жюри под председательством мэра Казани Ильсура Метшина определит в октябре, а победителя объявят 3 февраля 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

В сентябре заявочную кампанию на международный архитектурный конкурс продлевали по просьбам зарубежных конкурсантов.



Международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра Камала объявили в конце июля. Ориентировочно новое здание театра построят в 2025 году. Оно появится между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.



В мае стало известно о том, что здание театра по адресу Татарстан, 1 реконструируют. Там отремонтируют сцену, зрительный зал и гримерки, оборудуют современное комфортное пространство, кафе с видом на Кабан. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко