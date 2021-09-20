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Cтрелявший в пермском вузе задержан, по предварительной информации, есть погибшие и раненые — МВД

10:13, 20.09.2021 1

В Пермском государственном университете отменили все занятия после нападения на вуз, сообщила администрация учебного заведения.

Известно о четверых пострадавших. Очевидцы сообщили о стрельбе в вузе. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли как минимум три человека. Также предварительно известно имя стрелка — Тимур Бекмансуров.

Cтрелявший в пермском вузе задержан, по предварительной информации, есть погибшие и раненые, сообщили в МВД. Это же рассказали и в вузе.

В официальном сообщении от администрации университета студентов просили закрыться изнутри, если они находятся в университете.

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  • Анонимно 10:34
    россияне начали отмечать победу на выборах.
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