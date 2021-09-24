В Татарстане зарегистрировано 57 заболевших COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 57 заболевших COVID-19. Всего на 24 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 698 случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперштабе.

За весь период выздоровели 23 059 человек, в том числе 36 — за минувшие сутки.

Умерли за весь период 728 человек, четверо из которых — за последние сутки.

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Ольга Шагиева