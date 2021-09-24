Слуцкий избежал наказания от КДК РФС за критику арбитра в игре с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС не стал наказывать главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за критику судьи по итогам матча 8-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (1:3).

Рулевой казанской команды раскритиковал арбитра Сергея Иванова и получил красную карточку по ходу встречи. После матча Слуцкий назвал судью «профнепригодным».

Фото: rubin-kazan.ru

При этом тренер «Рубина» был наказан КДК РФС штрафом в 50 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента соревнований и за выход за пределы технической зоны.

Напомним, казанская команда проиграла у себя дома «Зениту» со счетом 1:3. Встреча завершилась судейским скандалом. Подробнее о случившемся можно почитать в материале «Реального времени».