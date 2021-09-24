На выявление социально-опасных учащихся выделят 1,6 миллиарда рублей

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды может получить почти 1,6 миллиарда рублей для создания системы, которая поможет выявлять социально-опасных учащихся. Планируется использование письменных работ учеников.



Анализ будет производиться с помощью программного обеспечения, который поможет выявить учащихся, склонных к деструктивному поведению.

Финансирование осуществится в рамках федерального проекта «Социальная активность», исполнителем которого является Росмолодежь. Ежегодно проект будет получать более 500 миллионов рублей с 2022 по 2024 годы, сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале недели в Перми 18-летний студент совершил вооруженное нападение на университет, в результате чего погибли 6 человек, еще 43 оказались ранеными.

В мае этого года 19-летний казанец расстрелял из ружья учащихся и сотрудников 175-й гимназии. Погибли 9 человек, пострадали — 21.