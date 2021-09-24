В ЖК «Салават купере» в Казани с 14-го этажа упал человек
В ЖК «Салават купере» сегодня ночью с высотки упал человек. Об этом сообщили в соцсетях.
Трагедия случилась у дома на Сажинова, 6/9. Сообщается, что погибший упал с 14-го этажа. Пока неизвестно, кто именно погиб и каковы обстоятельства происшествия.
Подробности уточняются.
Ранее в Челнах полицейские спасли парня, просидевшего несколько часов на карнизе шестого этажа.
Ольга ШагиеваОбществоПроисшествия Татарстан
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