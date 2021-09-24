В ЖК «Салават купере» в Казани с 14-го этажа упал человек

Фото: соцсети

В ЖК «Салават купере» сегодня ночью с высотки упал человек. Об этом сообщили в соцсетях.

Трагедия случилась у дома на Сажинова, 6/9. Сообщается, что погибший упал с 14-го этажа. Пока неизвестно, кто именно погиб и каковы обстоятельства происшествия.

Фото: соцсети

Подробности уточняются.

Ранее в Челнах полицейские спасли парня, просидевшего несколько часов на карнизе шестого этажа.

Ольга Шагиева