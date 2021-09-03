В Челнах полицейские спасли парня, просидевшего несколько часов на карнизе шестого этажа
В Набережных Челнах полицейские спасли парня, который забрался в окно шестого этажа. Его доставили в отдел полиции «Центральный» для выяснения обстоятельств поступка.
Инцидент произошел сегодня днем. 20-летний парень залез в окно 6-го этажа дома 17/05. На место происшествия съехались бригада скорой, полиция, МЧС с пожарной автолестницей с длиной стрелы 50 метров. Переговоры с юношей длились почти три часа. Причины его поступка неизвестны, пишут «Челнинские известия».
В августе в Казани из окна одного из жилых многоэтажных домов на улице Адоратского в Казани выпала девушка.
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