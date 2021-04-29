Ребенок, на которого напали бездомные собаки в Осиново, находится в тяжелом состоянии

Ребенок, на которого в Зеленодольском поселке Осиново напали бездомные собаки, жив. Ему провели операцию, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Состояние пострадавшего мальчика тяжелое, но стабильное, рассказали в ведомстве.

Собаки напали на 11-летнего мальчика 29 апреля. У него диагностировали множественные укусы. По версии следствия, нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.



Татьяна Демина