Путин 25 сентября встретится с руководством политических партий, прошедших в Госдуму

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 сентября, встретится с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную думу восьмого созыва. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во встрече планирует принять участие председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он присоединится к ней по видеосвязи, пишет «РИА Новости».

После подсчета 100% протоколов ЦИК РФ объявил о победе «Единой России» — она набрала 49,82% голосов избирателей. В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%), ЛДПР (7,55%) и «Новые люди» (5,32%).



Фото: duma.gov.ru

«Единая Россия» получает 324 депутатских мандата в Государственной думе восьмого созыва, КПРФ — 57 мест, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21. Партии «Новые люди» по итогам выборов достается 13 мандатов.



Председатель Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин уже подписал распоряжение о создании временной рабочей группы депутатов по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва.



Татьяна Демина