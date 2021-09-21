«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму
Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов, сообщает ЦИК РФ.
После обработки 100% протоколов в Госдуму также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — за правду» (7,46%), ЛДПР и «Новые люди» (5,32%).
Эти партии преодолели электоральный барьер в 5% и также попали в Госдуму.
В Госдуму впервые за более чем 10 лет проходят 5 партий по спискам: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — за правду», «Новые люди». Такие данные были озвучены после обработки 99% протоколов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым