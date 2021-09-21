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«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму

06:20, 21.09.2021
«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму
Фото: realnoevremya.ru

Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов, сообщает ЦИК РФ.

После обработки 100% протоколов в Госдуму также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — за правду» (7,46%), ЛДПР и «Новые люди» (5,32%).

Эти партии преодолели электоральный барьер в 5% и также попали в Госдуму.

Фото: realnoevremya.ru

В Госдуму впервые за более чем 10 лет проходят 5 партий по спискам: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — за правду», «Новые люди». Такие данные были озвучены после обработки 99% протоколов.

Маргарита Головатенко
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