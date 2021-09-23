В Казани старая часть зоопарка в октябре закроется
Старая территория казанского зооботсада работает заключительную неделю. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.
С октября старый зоопарк закроется до весны.
Старая территория казанского зооботсада открылась для посетителей 30 апреля. В марте в казанском зоопарке начали готовиться к реконструкции. На территории старой части зооботсада реконструируют дом Фукса, оранжереи, снесут клетки и построят комфортные вольеры наподобие «Реки Замбези».
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