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В Казани старая часть зоопарка в октябре закроется

15:12, 23.09.2021
В Казани старая часть зоопарка в октябре закроется
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Старая территория казанского зооботсада работает заключительную неделю. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.

С октября старый зоопарк закроется до весны.

Фото: скриншот

Старая территория казанского зооботсада открылась для посетителей 30 апреля. В марте в казанском зоопарке начали готовиться к реконструкции. На территории старой части зооботсада реконструируют дом Фукса, оранжереи, снесут клетки и построят комфортные вольеры наподобие «Реки Замбези».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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