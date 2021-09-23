В МВФ считают, что в России в октябре — ноябре введут обязательную вакцинацию против COVID-19

В России могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в октябре — ноябре. Такое мнение выразила в ходе вебинара Fitch Ratings «Россия: макроэкономический прогноз 2021» постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе.

— Нет никакого аппетита к ограничительным мерам, локдауну, как минимум, со стороны государственных властей, — приводит ТАСС ее слова.

А вот такая непопулярная мера, как обязательная вакцинация, может быть инициирована после выборов в Госдуму, в октябре или ноябре. Сейчас, по мнению Киобе, власти отслеживают, как будет складываться картина заболеваемости.

Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 40 млн человек. В этот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у властей нет планов по введению локдауна.

Татьяна Леухина