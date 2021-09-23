В Иннополисе установили экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотных автомобилей

В Иннополисе установили экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотных автомобилей. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперимент по тестированию технологий автономного вождения стартовал в Иннополисе в 2018 году. Жители города стали первыми в Европе, кто получил возможность пользоваться беспилотным такси, в настоящий момент они проехали на таком транспорте более 300 тыс. км. При этом не зафиксировано ни одного ДТП. Всего в городе работают 8 беспилотных автомобилей компании «Яндекс».

В начале сентября стало известно, что Минэкономразвития совместно с «Яндекс.Испытания» запустят коммерческое беспилотное такси в Иннополисе, Москве и на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи с 2021 года.

