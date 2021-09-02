В Минэкономики разработали план запуска коммерческого беспилотного такси — сервис заработает в Татарстане

Минэкономразвития совместно с «Яндекс.Испытания» запустят коммерческое беспилотное такси в Иннополисе, Москве и на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи с 2021 года.



Запуск сервиса в Иннополисе запланирован уже в 2021 году. В татарстанском городе начнут ездить восемь беспилотников. В Москве сервис планируется запустить 10 беспилотных машин в 2021-2022 годах. говорится в проекте постановления.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал, что в Иннополисе во время испытаний беспилотные такси «Яндекса» совершили более 13 тысяч поездок. Все они прошли без инцидентов.

Татьяна Леухина