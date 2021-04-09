Российская пловчиха Юлия Ефимова допустила получение гражданства США

Трехкратный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала желание получить американское гражданство.

«У меня еще даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать все время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Фото: vk.com/official_vfp

Также она добавила, что не ожидает какой-либо негативной реакции россиян на свой ответ по гражданству США.

Напомним, ранее Ефимова приняла участие в чемпионате России по плаванию, который прошел в Казани. Подробнее о соревнованиях читайте в материале «Реального времени».