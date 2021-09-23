В России из-за оттока трудовых мигрантов вырос спрос на промышленных роботов

Фото: Максим Платонов

В России на фоне оттока трудовых мигрантов вырос спрос на промышленных роботов. Их использование предприятиям выгоднее, чем оплата труда сотрудников, требующих зарплату выше, чем иностранцы.

До конца года продажи роботов для промышленных компаний могут увеличиться на 20—30%, считает гендиректор российского филиала производителя роботов Kuka Robotics Дмитрий Капишников. «Те же предприятия мебельной отрасли, они в основном используют очень дешевую рабочую силу. Производства встали, они были вынуждены искать новых людей, а новые люди требовали гораздо больше денег», — объяснил он.

По его словам, важную роль сыграла пандемия коронавируса, на фоне которой многие трудовые мигранты покинули Россию, а границу страны закрыли. Кроме того собственники предприятий понимают, что среди работников может произойти вспышка заболеваемости, пишет ТАСС.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Кремле заявили, что в России острая нехватка рабочих-мигрантов наблюдается в целом ряде отраслей. Проблема «является предметом озабоченности кабинета министров», заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что решить проблему нехватки кадров из-за оттока мигрантов поможет привлечение к работе граждан пенсионного возраста. Для этого работающим пенсионерам надо проиндексировать пенсии.



Татьяна Демина