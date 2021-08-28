В российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры

Фото: Максим Платонов (архив)

В российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры. Это необходимо для обеспечения здоровья школьников, учителей и педагогического коллектива, объяснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он заверил, что планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Министерство просвещения рассматривает такой формат проведения уроков только как вынужденную меру. При этом Кравцов обратил внимание, что власти регионов могут принимать свои решения по этому вопросу.

— Еще раз подчеркиваю, что соответствующие меры защиты будут обеспечены в наших школах, которые нам позволят вести очный учебный год, — цитирует ТАСС министра.

Фото: Максим Платонов (архив)

Учебный год в школах России начнется 1 сентября в традиционном формате. С каждым регионом отработали меры по защите здоровья в образовательной среде, власти держат этот вопрос на контроле.



Татьяна Демина