Главное о коронавирусе на 22 сентября: новые рекомендации по лечению, зарубежные туры для вакцинации

Фото: Ринат Назметдинов

«Спутник V» для ревакцинации

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 22 сентября в республике зарегистрировали 22 950 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 984 человека, в том числе 34 — за минувшие сутки. Умер 721 человек.



В Татарстан поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — 77 тысяч доз. Ее будут использовать для повторной вакцинации жителей республики. В Минздраве РТ призвали татарстанцев пройти повторную вакцинацию от COVID-19, если прошло больше 6 месяцев от первого курса прививок.

В Нижнекамске проходят праздничные мероприятия к 55-летию города. Власти Нижнекамска заверяют, что они пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, действующих на фоне пандемии коронавируса.

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались четверо мужчин 1935, 1941, 1952 и 1966 годов рождения, одна женщина 1955 года рождения.

Россиянам предлагают привиться за рубежом

За последние сутки в России выявили 19 706 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 102 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 333 557 человек, а выздоровевших — до 6 542 213 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 817 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 200 625 человек.

В Подмосковье растет число госпитализаций больных COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он уже заявил, что это очередная нагрузка, связанная с пандемией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию, что дельта-штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания. По ее словам, это нигде не описано.

Фото: Максим Платонов

Она же заявила о росте заболеваемости ковидом в России: «Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста [заболеваемости ковидом]».

Роспотребнадзор призвал следить за температурой в помещениях, в особенности на социальных объектах — медицинских и образовательных учреждениях, в домах-интернатах. Руководителям необходимо обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять меры по обеспечению температурных режимов.

Государственный университет управления на две недели переходит на дистанционное обучение из-за COVID-19. Все пропуска на территорию кампуса будут заблокированы.

Фото: Максим Платонов

Российские туроператоры начали предлагать россиянам зарубежные туры для вакцинации иностранными препаратами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Так, трехдневный вакцинный тур в Сербию стоит от 21 тысячи рублей без перелета и от 50 тысяч рублей с перелетом: прививка в стране бесплатная, но необходимо заплатить за перелет и проживание. Значительно дороже стоят туры в Германию. Так, в Мюнхене одна доза Pfizer/BioNTech стоит 580 евро с человека (около 50 тысяч рублей, нужно вколоть две дозы), в Баден-Бадене вакцинация Johnson & Johnson обойдется в 870 евро (75 тысяч рублей).

Минздрав Карелии объявил о начале четвертой волны коронавируса. В поликлиниках региона фиксируют рост обращений от пациентов, а в больницах — рост тяжелых случаев заболевания даже среди молодых людей. Также врачи отмечают, что болезнь стала хуже поддаваться лечению, пневмония развивается уже на 5—6 день заболевания.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что из-за дельта-штамма дети стали тяжелее переносить коронавирус. Также доктор считает, что иммунитет детей отвык бороться с инфекциями в условиях карантина. Эти два фактора могут действовать комплексно.

Фото vest-news.ru

В Башкирии 2 000 детей отправили на карантин из-за коронавируса. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что дети не заражены, но были в контакте с инфицированными. Также в ведомстве отметили, что идет рост заболеваемости среди детей до 14 лет.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков посоветовал переболевшим сдать анализы через 4—6 недель после заболевания. Базовый набор тестов включает общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ), биохимию крови — С-реактивный белок (СРБ), а также АлТ, АсТ, ГГТ — биохимические показатели для определения наличия или отсутствия патологических процессов в печени. Также нужно сдать мочевину, креатинин и Д-димер.

В Тюменской области обнаружен крупный очаг коронавируса. В отделении временного проживания получателей социальных услуг МАУ «Центр» города Тобольска коронавирус подтвердился у 12 человек. Еще 33 человека числятся контактными.

Фото medvestnik.ru

Глава союза педиатров Лейла Намазова-Баранова заявила, что «подпитка антивакцинального лобби» идет из-за рубежа. По ее словам, антивакцинальные статьи проплачены, а значит, есть «те, кто за этим стоит».

Минздрав России утвердил новую — двенадцатую — версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса. В новой версии обновили разделы, касающиеся лабораторной и лучевой диагностики COVID-19, и разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.37 (мск) заразились 229 543 672 человека, 4 708 355 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (42 413 485). На второй строчке — Индия (33 531 498), на третьей — Бразилия (21 247 094), на четвертой — Россия (7 208 241, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 054 198).



Больше всего смертей зафиксировано в США (678 502). За ними следуют Бразилия (591 440), Индия (445 768), Мексика (271 765), Перу (199 060) и Россия (196 235).



На 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Нации генсек ООН Антониу Гутерреш объявил тревогу: он заявил, что мир находится «на краю пропасти». По его оценке, мир никогда не был так сильно расколот. Среди «каскада кризисов» Гутерреш отметил пандемию коронавируса, глобальное потепление, смену власти в Афганистане и т. п. Кроме того, он вновь обратил внимание на неравенство между развитыми и отстающими странами, в том числе в вопросе вакцин от COVID-19.

Фото flickr.com/photos/mfarussia

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что обеспеченные страны из северной части света не проявили достаточной солидарности в период пандемии коронавируса. В своем выступлении он отметил наличие «пробела в доступе к вакцинам, которые в одних странах расходуются впустую, а в других — недоступны».

По итогам года Китай планирует поставить другим странам 2 млрд доз вакцин, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. 100 млн доз вакцин от COVID-19 Китай безвозмездно передаст развивающимся странам.

За прошедшую неделю число новых случаев заражения коронавирусом в мире уменьшилось на 9% по сравнению с предыдущими семью днями. С 13 по 19 сентября ВОЗ зарегистрировала сообщения о 3 671 232 заболевших COVID-19.

Фото: Максим Платонов

В ВОЗ заявили, что 99% смертей от коронавируса приходится на невакцинированных. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис назвала это большой трагедией. Она напомнила, что вакцины от коронавируса создали для того, чтобы предотвратить госпитализации, тяжелое протекание болезни и смерти.

В китайском городе Харбине ужесточили ограничительные меры из-за одного случая заражения. Власти опубликовали подробные маршруты, где находился заболевший с 7 по 19 сентября. Тех людей, которые контактировали с ним либо находились в тех же местах, призвали соблюдать самоизоляцию.

В Финляндии продлят до конца 2021 года действие требований к въезду в страну, введенных в условиях пандемии коронавируса. До конца года у всех въезжающих граждан старше 16 лет будут требовать сертификат о перенесенном заболевании или вакцинации признанными в стране препаратами либо отрицательный тест на COVID-19.

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Глава Минздрава Бразилии Марселу Кейрога заразился коронавирусом, сопровождая президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Это уже второй случай заражения коронавирусом среди сопровождающих Болсонару. Все члены делегации Болсонару сдадут анализ на COVID-19 и в ближайшие дни будут работать в удаленном режиме.

Австрийские ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает уникальный ответ иммунной системы человека. В крови пациентов они обнаружили набор иммунологических маркеров, по которым коронавирусную инфекцию можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.

В Аргентине через год запустят новый завод для производства российской вакцины «Спутник V». Завод будет иметь мощность в 500 миллионов доз в год

Ольга Шагиева