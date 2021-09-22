Недельная инфляция в России составила 0,1%

В России инфляция за период с 13 по 20 сентября составила 0,1%. Неделей ранее она составляла 0,04%, следует из данных Росстата.

С начала 2021 года потребительские цены в стране увеличились на 4,9%. В годовом выражении инфляция на 20 сентября зафиксирована на уровне 6,83%.

Среди продовольственных товаров за неделю подорожалаговядина (+0,7%), свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы (+0,5%), а также стерилизованное молоко, гречка и вермишель (+0,4%). Кроме того на 0,3% выросли цены на баранину, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, жирный творог, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, и макароны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Куриное мясо подорожало в стране на 1,3%, сахар — на 0,3%, куриные яйца — на 2,1. Выросли цены и на плодоовощную продукцию. Помидоры стали дороже на 7,9%, огурцы — на 7%, картофель — на 0,1%. На морковь, репчатый лук, яблоки и белокочанную капусты цены за период с 13 по 20 сентября снизились.

Напомним, сегодня глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция вернется в диапазон 4—4,5% во втором полугодии 2022 года. При этом Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2021 году. По новым расчетам, инфляция составит 5,8%.



Татьяна Демина