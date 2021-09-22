На дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

В среду вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 18.39.

Заторы традиционно наблюдаются в центре города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Островского и в Щербаковском переулке. Движение затруднено также на улицах Горького, Карла Маркса, Достоевского и Дзержинского.

Пробки образовались также на ул. Аделя Кутуя, Чистопольской, Адоратского, Мусина, Короленко, Декабристов, а также на проспекте Ямашева и Мамадышском тракте. Кроме того, сильные заторы наблюдаются на проспекте Победы, ул. Комиссара Габишева, Фучика, Рихарда Зорге и некоторых других.



Татьяна Демина