Рустам Минниханов выложил в Instagram ролик о детском хосписе в Казани

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Instagram ролик о детском хосписе в Казани.

«Это тяжело, но об этом нужно знать. Очень важную и нужную работу делают люди», — написал глава республики в своем аккаунте.

«Хоспис — это не про смерть, это про жизнь, достойную жизнь до конца», — объяснил философию хосписа председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой, депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов.

Проект реализуется как частно-государственное партнерство — ему помогает государство, предприятия, предприниматели и просто неравнодушные люди.



В Татарстане развернуто более 200 паллиативных коек, в ближайшие годы планируется развернуть еще 300. Есть детское и взрослое отделения в первом хосписе в Казани, в нескольких районах республики работают паллиативные кабинеты с выездной службой.

Маргарита Головатенко