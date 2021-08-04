Айрат Фаррахов призвал татарстанцев участвовать в строительстве второго хосписа в Казани

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов и министр здравоохранения РТ Марат Садыков побывали на строительстве второго хосписа в Казани. Сейчас здесь идет монтаж окон, укладка грунта, а в ближайшее время должны начаться фасадные работы, сообщил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой, депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов.



Министр сообщил, что в Татарстане развернуто более 200 паллиативных коек, в ближайшие годы планируется развернуть еще 300. Есть детское и взрослое отделения в первом хосписе в Казани, в нескольких районах республики работают паллиативные кабинеты с выездной службой. Но по признанию специалистов, этого мало.

— По расчетам ВОЗ, на 100 000 человек необходимо 10 паллиативных коек. В них нуждаются 30% пациентов с онкозаболеваниями и 70% с другими заболеваниями, большую долю занимают пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения. Создание хосписов в республике продвинет этот вопрос, — считает Марат Садыков.

Второй дом без боли рассчитан на 60 койко-мест для взрослых, а при необходимости их можно будет увеличить до 200.

— Сегодня в Казани работает один из лучших хосписов страны, который объединил детское и взрослое отделение. Помещение под него в 2011 году выделило министерство здравоохранения. С открытием ещё одного хосписа качество паллиативной помощи выйдет на совершенно новый уровень. Мы видим, насколько он масштабный. Я уверен, что это не только лучшее паллиативное учреждение в России, оно будет лучшим и по европейским стандартам. Он будет очень востребован, — уверен Айрат Фаррахов.

Он подчеркнул, что для большинства субъектов федерации пока актуален вопрос создания хотя бы первого хосписа — инициативные группы прежде всего сталкиваются с проблемой предоставления земли.

Также депутат призвал татарстанцев участвовать в строительстве второго хосписа, который, как и первый, создается на основе частно-государственного партнерства.

На строительство нового стационара было собрано и потрачено почти 175 миллионов рублей, для завершения основных работ необходимо в два раза больше. После открытия второго хосписа, в существующем первом будет расширено детское отделение.