Тренер сборной России по вольной борьбе пожаловался на свою зарплату в 130 тысяч рублей

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев пожаловался на размер своей заработной платы. В национальной команде страны он зарабатывает от 130 до 140 тысяч рублей.

«Сейчас у меня зарплата 130—140 тысяч рублей в месяц. Доволен? Я водителю своему плачу 100 тысяч. В моем статусе в других видах спорта получают миллионы», — сказал Тедеев.

В качестве примера он привел Фабио Капелло, который в свое время зарабатывал 6 миллионов евро в год, возглавляя сборную России по футболу. При этом, по словам Тедеева, его итальянский коллега не смог дать результат в отличие от тренеров по вольной борьбе.

«А у нас есть результат и... Надеюсь, кто-то послушает и исправит эту ситуацию. Ребенок должен смотреть и думать: «Если я стану олимпийским чемпионом или чемпионом мира, у меня в финансах вопросов не будет», — заявил Тедеев.

Дзамболат Тедеев. Фото: vk.com/wrestrus_ru

Отметим, что на прошедших этим летом Олимпийских играх — 2020 в Токио подопечные Дзамболата Тедеева принесли России 3 золотых медали и 1 бронзовую награду в соревнованиях по вольной борьбе.



Примечательно, что на нынешней Олимпиаде впервые с 1996 года российская сборная не победила в общем медальном зачете по спортивной борьбе. Российские борцы завоевали на Играх-2020 8 медалей, в том числе 4 золота и 4 бронзы. По этому показателю сборная России заняла второе место в зачете, уступив команде Японии. Хуже всего выступили женщины, которые не принесли стране ни одной медали Игр-2020.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил, что получил $1 млн от депутата Госдумы, но позже удалил эту информацию.