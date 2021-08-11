Олимпийский чемпион Садулаев заявил, что получил $1 млн от депутата Госдумы — позже он удалил эту информацию

Фото: Олимпийский комитет России

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил $1 млн двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву за 1-е место на ОИ-2020 в Токио. Об этом спортсмен написал в своем посте в Instagram.

Изначально в посте Садулаева говорилось: «Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио».

Но спустя несколько часов публикацию исправили: из поста пропало словосочетание «миллиона долларов».

Тем временем представитель депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева опроверг эту информацию, назвав ее «фейком». В разговоре с РБК он заметил, что парламентарий просто пригласит спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой.

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг. Он завершил поединок с американцем Кайлом Снайдером со счетом 6:3.

Татьяна Леухина