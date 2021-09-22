Хоккеист Кирилл Капризов продлил соглашение с «Миннесотой»

Нападающий Кирилл Капризов продлил контракт с клубом НХЛ «Миннесотой Уайлд», сообщается на официальном сайте лиги.

Российский хоккеист подписал пятилетнее соглашение, по которому заработает 45 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой в 9 миллионов долларов.

По итогам прошлого сезона Капризов был признан лучшим молодым игроком НХЛ, завоевав «Колдер Трофи». По ходу сезона российский нападающий побил рекорды клуба по набранным очкам и заброшенным шайбам среди новичков команды.

Всего Капризов набрал 51 (27+24) балл за результативность в 55 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф он отметился 3 (2+1) очками в 7 играх.

Хоккеист уже прилетел в Америку, где начинается тренировочный лагерь «Миннесоты». Возможно, Капризову придется пропустить некоторое время из-за карантина по коронавирусу.