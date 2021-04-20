Капризов побил рекорд по очкам для новичков «Миннесоты» в НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов побил исторический рекорд для новичков клуба по набранным очкам в первый сезон в НХЛ.
Форвард отметился голом в ворота команды «Аризона Койотис», реализовав большинство, и довел число своих голов до 18 в текущем сезоне.
Всего в активе Капризова стало 37 (18+19) очков. По этому показателю он обошел словацкого хоккеиста Мариана Габорика, который в сезоне-2000/01 набрал 36 (18+18) очков в 71 матче. Теперь рекорд по очкам в дебютном сезоне за «Миннесоту» принадлежит российскому хоккеисту.
СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым