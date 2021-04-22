Капризов побил еще один рекорд для новичков «Миннесоты» в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче против «Аризоны» (4:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Эта шайба стала 19-й для россиянина в текущем сезоне. Такой результат позволил Капризову установить новый рекорд для новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне на уровне НХЛ.

Ранее рекорд принадлежал словацкому нападающему Мариану Габорику, который в сезоне-2000/2001 остановился на рубеже в 18 заброшенных шайб.

Напомним, недавно Капризов побил рекорд Габорика по набранным очкам среди новичков, записав в свой актив 37-е (18+19) очко. Сегодня россиянин еще раз обновил этот результат, доведя количество результативных действий в сезоне до 38.

