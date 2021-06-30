Капризов выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал обладателем индивидуальной награды «Колдер Трофи». Она вручается ежегодно лучшему новичку НХЛ по итогам прошедшего сезона.
Вместе с россиянином на приз претендовали форвард «Далласа» Джейсон Робертсон и вратарь «Каролины» Алекс Неделькович.
В своем дебютном сезоне в НХЛ Капризов провел 55 матчей в регулярном чемпионате, набрал 51 (27+24) очко и стал лучшим бомбардиром своей команды. В плей-офф «Миннесота» вылетела по итогам первого раунда, уступив в серии «Вегасу» (3:4).
Капризов — первый игрок в истории «Миннесоты», который получил награду «Колдер Трофи».
Отметим, что по ходу сезона российский нападающий побил рекорды клуба по набранным очкам и заброшенным шайбам среди новичков команды.СпортХоккей
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