Новости спорта

09:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Капризов выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ

09:10, 30.06.2021
Капризов выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ
Фото: twitter.com/mnwild

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал обладателем индивидуальной награды «Колдер Трофи». Она вручается ежегодно лучшему новичку НХЛ по итогам прошедшего сезона.

Вместе с россиянином на приз претендовали форвард «Далласа» Джейсон Робертсон и вратарь «Каролины» Алекс Неделькович.

В своем дебютном сезоне в НХЛ Капризов провел 55 матчей в регулярном чемпионате, набрал 51 (27+24) очко и стал лучшим бомбардиром своей команды. В плей-офф «Миннесота» вылетела по итогам первого раунда, уступив в серии «Вегасу» (3:4).

Капризов — первый игрок в истории «Миннесоты», который получил награду «Колдер Трофи».

Отметим, что по ходу сезона российский нападающий побил рекорды клуба по набранным очкам и заброшенным шайбам среди новичков команды.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также