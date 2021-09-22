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ХК «Северсталь» нанес «Салавату Юлаеву» первое поражение в сезоне КХЛ

06:50, 22.09.2021
ХК «Северсталь» нанес «Салавату Юлаеву» первое поражение в сезоне КХЛ
Фото: vk.com/hcseverstal

«Салават Юлаев» проиграл в гостях череповецкой «Северстали» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Автором единственной шайбы в составе уфимцев стал Тему Хартикайнен. У хозяев голами отметились Роберт Рооба и Владислав Кодола, принесший победу череповчанам.

Фото: vk.com/hcseverstal

Это первое поражение «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее уфимская команда одержала семь побед подряд, установив клубный рекорд. После восьми сыгранных матчей «Салават Юлаев» лидирует в Восточной конференции, набрав 12 очков.

О главных событиях прошедшей недели в КХЛ читайте в материале «Реального времени».

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