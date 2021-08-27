В Нижнекамске появится скульптурная композиция, посвященная первопроходцам города

В Нижнекамске появится бронзовая скульптурная композиция, посвященная первопроходцам города. Силуэты людей будут выполнены в полный человеческий рост.

— Всего девять фигур, каждая из которых олицетворяет различные профессии: геодезисты, проектировщики, сварщики, каменщики, — рассказал главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов.

Скульптурную композицию установят у городского музея. Фигуры изготавливают в Казани. Они уже почти готовы, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ. Идея установки скульптур к 55-летию города принадлежала самим первопроходцам.

Напомним, в Нижнекамске 30 августа День республики отпразднуют онлайн. В этот же день нижнекамцы отметят 55-летие города. Подробнее о памятной дате в истории одного из главных промышленных городов Татарстана читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина