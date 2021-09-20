Семьям погибших при стрельбе в Перми выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при стрельбе в Перми власти выплатят по миллиону рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края, сообщается на сайте главы региона.

Также сообщается, что раненым пострадавшим будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей. Те, кто получил травмы, получат по 100 тысяч рублей.

Оказать помощь пострадавшим также может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет, работающий на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения. Деньги можно перевести через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка.

Сегодня 18-летний студент пермского вуза устроил стрельбу в университете. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Кадры нападения на университет опубликовали СМИ. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. «Реальное время» собрало все последние новости о случившейся трагедии.

Ольга Плешкова