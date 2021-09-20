Пермский вуз, где сегодня произошла стрельба, направит семьям погибших 1 млн рублей

Фото: podslushanoperm / VK

Пермский государственный национальный исследовательский университет, где сегодня произошла стрельба, выплатит деньги семьям погибших и пострадавших. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, который прибыл в Пермь.



Семьям погибших в результате трагедии пермский вуз дополнительно выплатит 1 млн рублей, семьям пострадавших — 500 тыс. рублей, сообщается в telegram-канале Минобрнауки РФ.

Напомним, выплаты семьям погибших при стрельбе направят и власти Перми. Семьи погибших получат по 1 млн рублей из резервного фонда правительства Пермского края. Раненым пострадавшим выплатят компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Те, кто получил травмы, получат по 100 тысяч рублей.



Фото: permkrai.ru

Происшествие случилось сегодня утром. Ответственность за нападение взял на себя студент вуза 18-летний Тимур Бекмансуров — СМИ смогли вычислить его по записке, опубликованной на странице «ВКонтакте», которая сейчас уже удалена. На данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц — аналогичное дело в мае было заведено на Ильназа Галявиева после стрельбы, которую он устроил в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина