СМИ: устроившему стрельбу в университете Перми ампутировали ногу

Студенту, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали левую ногу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Состояние стрелка оценивается как тяжелое, в сознание он не приходил. Ампутировать ногу пришлось провести из-за образовавшихся тромбов.

Напомним, жертвами стрелка вчера стали шесть человек. Еще 28 пострадали. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил сегодня, что в больницах Перми сейчас находятся 13 пострадавших при стрельбе в университете. У всех состояние стабилизировано. Еще семерых человек, пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе, транспортировали в Москву.

Все подробности вчерашней трагедии — в материале «Реального времени».