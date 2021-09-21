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СМИ: устроившему стрельбу в университете Перми ампутировали ногу

19:57, 21.09.2021
СМИ: устроившему стрельбу в университете Перми ампутировали ногу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Студенту, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали левую ногу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Состояние стрелка оценивается как тяжелое, в сознание он не приходил. Ампутировать ногу пришлось провести из-за образовавшихся тромбов.

Напомним, жертвами стрелка вчера стали шесть человек. Еще 28 пострадали. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил сегодня, что в больницах Перми сейчас находятся 13 пострадавших при стрельбе в университете. У всех состояние стабилизировано. Еще семерых человек, пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе, транспортировали в Москву.

Все подробности вчерашней трагедии — в материале «Реального времени».

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